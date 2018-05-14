В США сравнили лимузины Путина и Трампа

Американский журнал Newsweek сравнил созданный в рамках проекта «Кортеж» лимузин российского лидера Владимира Путина и Cadillac президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Издание отметило, что в лимузине российского президента установлен гораздо более мощный 12-цилиндровый двигатель, по сравнению с 8-цилинровым агрегатом в автомобиле Трампа. При этом лимузин главы Белого дома получил прозвище «Зверь». К тому же автомобиль Трампа тяжелее на полторы тонны, передает РИА «Новости».

Однако, по словам автора материала, «Россия вряд ли долго будет оставаться впереди».

В статье приводятся данные телеканала Fox News о том, что новая версия «Зверя», которая может появиться уже этим летом, будет превосходить своего предшественника из гаража Белого дома по многим характеристикам.

«Aurus Путина, несомненно, оснащен массой новейших технологий для связи и защиты», говорится в статье. При этом авторы материала почему-то решили, что «по своей эффективности эти инструменты вряд ли превосходят более старый, но очень мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега».

Издание также заметило сходство лимузина российского лидера с британскими люксовыми Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом лимузине президента России.