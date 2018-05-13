Роскомнадзор разблокировал подсеть Alibaba

Введенная из-за запрета мессенджера Telegram Блокировка подсети компании Alibaba снята, разблокированы около 8,2 тыс. IP-адресов, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются.

В ведомстве добавили, что подсеть разблокирована с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

8 мая Роскомнадзор разблокировал шесть подсетей Google, оставив под блокировкой используемые мессенджером Telegram IP-адреса.