Трамп упрекнул Обаму в росте оборонного бюджета Ирана

С момента заключения соглашения по иранской ядерной программе оборонный бюджет Ирана вырос более чем на 40%, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил в Twitter, что иранский оборонный бюджет вырос после того, как Барак Обама, занимавший пост президента США до Трампа, согласился на сделку с Ираном.

По словам Трампа, увеличение иранского военного бюджета свидетельствует о том, что сделка «была большой ложью». Трамп заявил, что теперь ситуация изменится.