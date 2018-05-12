СБУ решила проверить причастность «российских полковников» к выдаче оружия Савченко

Служба безопасности Украины проверяет слова генерального прокурора страны Юрия Луценко о том, что к передаче оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко якобы причастны «российские полковники», сообщил глава СБУ Василий Грицак.

«На данное время следствие Службы безопасности проверяет данные о причастности военнослужащих, граждан России, к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Накануне Луценко заявил, что Савченко якобы получила оружие для совершения террористического акта в здании Верховной рады Украины от «российских полковников».

Между тем, украинские специалисты провели на полигоне «экспертное воссоздание» теракта, который, как утверждают следователи, планировала Савченко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку».