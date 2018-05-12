Экс-прокурор США рассказал, как Россия спутала планы Мюллера

Спецпрокурор Роберт Мюллер, составляя обвинения в адрес 13 российских граждан и трех российских компаний, не рассчитывал, что кто-то из них явится в суд, но теперь они оспаривают обвинения, отметил бывший федеральный прокурор округа Колумбия Джозеф Дидженова.

Дидженова в эфире канала Fox News заявил, что российская сторона сделала то, к чему Мюллер оказался не готов. «Обвинительное заключение они составили преждевременно. Против людей, которые, как им казалось, никогда не высунутся из России. А потом одна из российских компаний наняла адвокатов и направила их в суд, чтобы сказать: «Мы здесь, мы хотим заявить о своей невиновности. И мы хотим, чтобы вы предоставили большой объем материалов по вашему уголовному делу против нас», – приводит его слова ИноТВ.

Экс-прокурор рассказал, как люди Мюллера «горячо возражали», противились тому, что дело дошло до суда.

Дидженова подтвердил, что когда судья потребовал представить доказательства, Мюллер не был готов. «Он злоупотреблял созывом расширенной коллегии присяжных с самого начала этого возмутительного расследования, санкционированного [заместителем генпрокурора США] господином Розенстайном. Это чудовище Розенстайна во всей красе», – сказал он.

В ответ на замечание, что предъявлять обвинение при отсутствии доказательств вины аморально, Дидженова сказал, что команда Мюллера стремилась к тому, чтобы расследование «хорошо смотрелось». «Ему нужно было что-то русское, как соус для салата. Вот он и составил обвинительные заключения против 13 человек и корпораций в другой стране, думая, что они никогда не явятся. Но – бинго! – кто-то один явился и сказал: «Докажи это, мамочка!» – рассказал бывший прокурор.

В феврале США выдвинули обвинения против 13 граждан России в связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы. Оспорить претензии американской стороны в федеральном суде в Вашингтоне решили компании «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина.

Против первой из этих компаний выдвинуты обвинения по трем статьям – «сговор с целью мошенничества против США», «сговор с целью банковского мошенничества» и «мошенничество с удостоверениями личности». Вторую обвиняют по одной статье – «сговор с целью мошенничества против США». Американская сторона утверждает, что эти компании якобы пытались оказать влияние на выборы президента США путем размещения информации в социальных сетях и организации протестных акций на территории Соединенных Штатов.

Пригожин подчеркивал, что никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет, активов за рубежом тоже, новые санкции его не беспокоят и в ответ он отказался посещать сеть ресторанов McDonald’s.