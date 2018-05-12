Шарль Азнавур госпитализирован во Франции

Во Франции госпитализирован 93-летний шансонье Шарль Азнавур.

Музыкант был доставлен в больницу города Ним после падения в своем доме в департаменте Буш-дю-Рон, передает RT со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что Азнавур повредил плечевую кость, в данный момент его жизни ничто не угрожает.

В апреле Азнавуру стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге. Артист был госпитализирован, концерт перенесли на следующий сезон.