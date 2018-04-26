Стало известно состояние срочно уехавшего из России Азнавура

Самочувствие французского шансонье Шарля Азнавура нормализовалось, в четверг после отмены концертов в России он прилетел в Париж, сообщили представители артиста.

«Самочувствие господина Азнавура нормализовалось. У него схватило спину, но сейчас он уже чувствует себя нормально», – цитирует РИА «Новости» собеседника.

Отмечается, что 93-летний артист уже прибыл в Париж и «не имеет необходимости ложиться в больницу».

Ранее сообщалось об отмене концерта Азнавура, запланированного на 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве. Организаторы мероприятия уточнили, что возврат средств будет осуществляться с 28 апреля по 7 мая.

Накануне Шарля Азнавура госпитализировали после того, как ему стало плохо на репетиции перед концертом в Петербурге. Как отмечала директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович, концерт перенесен 9 апреля 2019 года.