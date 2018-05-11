Путин примет Макрона в Петербурге

Контакты президента России и Франции – Владимира Путина и Эммануэля Макрона – состоятся 24-25 мая, на эти дни намечено совместное участие в Петербургском экономическом форуме, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Важные контакты в Петербурге состоятся с президентом Франции Макроном 24-25 мая. 24 мая будет визит, а 25 мая – совместное участие в заседании Петербургского экономического форума», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

ПМЭФ-2018 состоится 24-26 мая. Пленарное заседание форума пройдет 25 мая. Модератором сессии выступит главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

Ранее Ушаков сообщил подробности о встрече Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, а также объяснил ситуацию с возможностью встречи главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом.