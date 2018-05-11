В палаточном лагере под Геленджиком нашли тела мужчины и женщины

На территории автокемпинга под Геленджиком обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в региональном СК.

«В правоохранительные органы Геленджика вечером 7 мая поступило сообщение об обнаружении тел 35-летней женщины и ее 36-летнего супруга с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц)», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По данным следствия, вечером в понедельник в палатке на территории автокемпинга в районе села Архипо-Осиповка женщину с ножевым ранением шеи и мужчину с огнестрельным ранением головы обнаружили отдыхающие, о чем сообщили в правоохранительные органы.

Ведется следствие.