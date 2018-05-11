Путин и Меркель обсудили выход США из ядерной сделки по Ирану

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на фоне выхода из него США, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после одностороннего выхода из него США. Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису и рассмотрели вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Также Путин и Меркель условились активизировать работу в «нормандском формате».

В Кремле также отметили, что Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с президентом Украины Петром Порошенко.

В разговоре также затрагивалась сирийская проблематика, и подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Иран отказался вести переговоры по пересмотру ядерной сделки.