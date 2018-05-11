Минобрнауки не одобрило возрастные ограничения на фильм «Собибор»

Возрастное ограничение фильма «Собибор», предполагающее его просмотр детьми старше 12 лет, не является правильным, заявил директор департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Андрей Петров.

«На мой взгляд, рейтинг «12+» (слишком низкий), нужно повыше - «16+», вот для юношества, для воспитательных акций в Вооруженных силах, молодежных движениях. Но для детей... Вот покажешь такой фильм, и потом возникнет психолого-педагогическая проблема», – передает ТАСС слова Петрова.

Он отметил, что это очень жесткий фильм.

«Но есть такие сильные произведения искусства, которые важны для нашей памяти, тот же «Список Шиндлера», и «Собибор» становится в этот ряд. Они рассказывают, что такое фашизм, издевательство над людьми. И то, что прекрасный актер Константин Хабенский свой режиссерский дебют посвятил этой теме, на мой взгляд, символично», – сказал Петров.



Напомним, 11 апреля в Госдуме состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский. Посмотревшие фильм отметили, что это честная и смелая картина.

На широкие экраны в Польше кинолента выйдет 11 мая. В российских кинотеатрах картина появилась 3 мая. Отрывки из фильма уже смотрели президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.