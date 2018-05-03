Глава Фонда «Холокост»: Хабенский не побоялся быть евреем

В Госдуме в рамках парламентского киноклуба состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский.

Предпросмотр состоялся во вторник. Перед началом первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила актера Константина Хабенского, который является режиссером фильма и исполнителем главной роли в нем, за предоставленную депутатам возможность посмотреть картину одними из первых, передает ТАСС.

Сам режиссер и актер в своем выступлении заявил, что ему «несказанно повезло» работать с теми людьми, которые вошли в съемочную команду, передает REGNUM.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после просмотра кинокартины также поблагодарил ее создателей и предположил, что Хабенскому нелегко далась роль Печерского.

«Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Глава Фонда «Холокост» Алла Гербер также поблагодарила создателей фильма за честность и смелость в раскрытии сложной темы.

«В этой картине он (Хабенский) не побоялся быть евреем, он не побоялся быть честным, он не побоялся этой жуткой жестокости», – сказала правозащитница.

В свою очередь руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев напомнил, что подвиг узников Собибора долгое время был неизвестен: так, только «через четверть века после его смерти в 1990 году Печерский был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России».

«Мы особенно благодарны Вячеславу Викторовичу Володину за его содействие как нашему мемориальному начинанию в прошлом, так и за возможность сегодня показать этот фильм», – добавил Васильев.

Также будет проведен предпоказ «Собибора» для членов Совета Федерации и депутатов Кнесета Израиля, сообщает «Парламентская газета».

Будет организован телемост, в ходе которого члены Совфеда и израильские депутаты обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой войны, а также актуальные вопросы внешней политики.

В телемосте, запланированном на 11 апреля, примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, сенаторы, представители Российского еврейского конгресса, историки и ветераны-узники концлагерей.

Отмечается, что инициатором предпоказа фильма в стенах парламентов двух стран выступила Валентина Матвиенко. Она предложила провести совместный просмотр и обсуждение фильма в формате видеомоста в 2017 году в ходе встречи с главой Кнессета.

«Трагедия и подвиг Собибора – это, безусловно, одна из самых мощных, ярких страниц сопротивления – советского, еврейского, европейского – в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны», – прокомментировал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Косачев выразил уверенность, что совместный показ фильма в парламентах двух стран и последующее его обсуждение в прямом эфире станет одним из центральных мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы.

«Собибор» – российский фильм в жанре военной драмы режиссера Константина Хабенского. Главные роли в картине сыграли сам Константин Хабенский и голливудский актер Кристофер Ламберт.

Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В основном съемки проходили в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе.

Фильм впервые был продемонстрирован 29 января в Москве, на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На показе присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Мировая премьера «Собибора» пройдет в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ фильма состоится 24 апреля в родном городе Александра Печерского Ростове-на-Дону.

В широкий прокат в России кинокартина выйдет 3 мая 2018 года.