Глава Фонда «Холокост»: Хабенский не побоялся быть евреем

Взгляд
11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Американские санкции ударят по ценам и по рублю

Рубль в худшем случае дойдет до 70 к доллару и 80 к евро, но отскок будет неизбеженФото: Сергей Коньков/ТАСС
Новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса. Интересы обычного российского потребителя тоже будут прямо затронуты. Во-первых, ставится под сомнение стабильность рубля, а во-вторых – величина инфляции, которую ЦБ РФ не так давно снизил до рекордного уровня. Все это прямо противоречит лицемерным политическим заявлениям, которые делала администрация Трампа. Подробности...
Перейти а раздел…

Крымский мост превратился в 19-километровую мишень

Керченский мост превратился в 19-километровую мишень для обиженной УкраиныФото: most.life
Глава ФСБ Александр Бортников заверил, что силовики готовы отразить любую попытку нападения на Крымский мост. Это стало ответом на новые звучащие с Украины угрозы устроить диверсию или даже нанести ракетный удар, когда по мосту откроется автомобильное движение. Самым вероятным сценарием нападения аналитики считают попытку использовать для удара грузовик, начиненный взрывчаткой. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

Су-24 действительно летал над «Дональдом Куком». Однако страшней при этом должно было быть российскому летчику, а не американским морякамФото: US Navy/Reuters
Война нервов между Западом и Россией вокруг «химатаки в Сирии» вызвала новую волну спекуляций относительно военных возможностей Российской армии. В частности, снова утверждается, будто бы бомбардировщики Су-24 способны подавить электронную начинку американского эсминца «Дональд Кук», а потом и уничтожить его. Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...

Для начала следует научиться выбрасывать мусор

Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...

Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли

Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Французская полиция жестко разогнала экоактивистов

      Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республики
      Подробности...

      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
      Подробности...

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Крушение военного самолета в Алжире унесло жизни 200 человек
          Названы возможные цели для ударов США в СирииРоссийские военные начали применять «сирийский вал»Юлию Скрипаль доставили на военную базуРубль продолжил резкое падение к доллару и евро
          Австралия решила поддержать силовую операцию США в СирииВ Дамаске прокомментировали сообщения о бегстве АсадаРоссийские военные построили мост через ЕвфратНафтогаз прокомментировал позицию Меркель по «Северному потоку – 2»
          Мэй отказала Трампу в ударе по Сирии без доказательств химатакиГлава Фонда «Холокост»: Хабенский не побоялся быть евреемНачалась укладка асфальта на автодорожной арке Крымского мостаСтало известно о сердечном приступе и коме ливийского фельдмаршала Хафтара

          Главная тема


          Крымский мост превратился в 19-километровую мишень

          по нескольким целям


          Трамп обсудил с советниками мощный удар по Сирии

          в случае агрессии против Сирии


          Посол России в Ливане пообещал сбивать ракеты США

          «напоминает Украину»


          Американские аналитики назвали главное поле битвы новой холодной войны

          война в Сирии


          Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»

          «вершить справедливость»


          Каким будет удар США по Сирии

          «эпоха 14+»


          России предсказаны столетия геополитического одиночества

          дело скрипаля


          Лондон перешел к террористическим методам взаимодействия с Россией

          «появлялись сложности»


          Опубликовано пессимистичное пророчество Черномырдина об Украине

          «Так покажи нам, Никки!»


          Эдуард Биров: В истории есть примеры того, чего ожидать Америке в случае столкновения с Россией

          Образ врага


          Сергей Худиев: Глобалистская элита прибегла к приему «коррумпированных авторитарных режимов»

          провокация спецслужб


          Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не выведет войска из САР то «Вашингтонское болото» поглотит его

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Глава Фонда «Холокост»: Хабенский не побоялся быть евреем

             11 апреля 2018, 10:50
          Фото: "Собибор"/"Синема Продакшн"
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Госдуме в рамках парламентского киноклуба состоялся предпремьерный показ фильма «Собибор», рассказывающего о восстании в нацистском лагере смерти, которое устроил советский офицер Александр Печерский.

          Предпросмотр состоялся во вторник. Перед началом первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поблагодарила актера Константина Хабенского, который является режиссером фильма и исполнителем главной роли в нем, за предоставленную депутатам возможность посмотреть картину одними из первых, передает ТАСС.

          Сам режиссер и актер в своем выступлении заявил, что ему «несказанно повезло» работать с теми людьми, которые вошли в съемочную команду, передает REGNUM.

          Спикер Госдумы Вячеслав Володин после просмотра кинокартины также поблагодарил ее создателей и предположил, что Хабенскому нелегко далась роль Печерского.

          «Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо, надо, чтобы подобное никогда не повторялось», – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

          Глава Фонда «Холокост» Алла Гербер также поблагодарила создателей фильма за честность и смелость в раскрытии сложной темы.

          «В этой картине он (Хабенский) не побоялся быть евреем, он не побоялся быть честным, он не побоялся этой жуткой жестокости», – сказала правозащитница.

          В свою очередь руководитель Фонда Александра Печерского Илья Васильев напомнил, что подвиг узников Собибора долгое время был неизвестен: так, только «через четверть века после его смерти в 1990 году Печерский был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России».

          «Мы особенно благодарны Вячеславу Викторовичу Володину за его содействие как нашему мемориальному начинанию в прошлом, так и за возможность сегодня показать этот фильм», – добавил Васильев.

          Также будет проведен предпоказ «Собибора» для членов Совета Федерации и депутатов Кнесета Израиля, сообщает «Парламентская газета».

          Будет организован телемост, в ходе которого члены Совфеда и израильские депутаты обсудят вопросы фальсификации истории Второй Мировой войны, а также актуальные вопросы внешней политики.

          В телемосте, запланированном на 11 апреля, примут участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Кнессета Государства Израиль Юлий Йоэль Эдельштейн, сенаторы, представители Российского еврейского конгресса, историки и ветераны-узники концлагерей.

          Отмечается, что инициатором предпоказа фильма в стенах парламентов двух стран выступила Валентина Матвиенко. Она предложила провести совместный просмотр и обсуждение фильма в формате видеомоста в 2017 году в ходе встречи с главой Кнессета.

          «Трагедия и подвиг Собибора – это, безусловно, одна из самых мощных, ярких страниц сопротивления – советского, еврейского, европейского – в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны», – прокомментировал глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

          Косачев выразил уверенность, что совместный показ фильма в парламентах двух стран и последующее его обсуждение в прямом эфире станет одним из центральных мероприятий, приуроченных к годовщине Великой Победы.

          «Собибор» – российский фильм в жанре военной драмы режиссера Константина Хабенского. Главные роли в картине сыграли сам Константин Хабенский и голливудский актер Кристофер Ламберт.

          Фильм снят по мотивам книги Ильи Васильева «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». В основном съемки проходили в Литве, где были выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в Собиборе.

          Фильм впервые был продемонстрирован 29 января в Москве, на мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На показе присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

          Мировая премьера «Собибора» пройдет в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ фильма состоится 24 апреля в родном городе Александра Печерского Ростове-на-Дону.

          В широкий прокат в России кинокартина выйдет 3 мая 2018 года.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............