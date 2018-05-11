Пьяные нацгвардеец и «дембель» устроили стрельбу в украинском Николаеве

Полиция задержала двух украинских военнослужащих, которые устроили стрельбу на пассажирской платформе центрального автовокзала Николаева, сообщают местные СМИ.

В четверг в полицию поступило сообщение, что двое неизвестных размахивают пистолетом и даже стреляют на автовокзале, пишут «Новости N».

Дебоширы были задержаны, один из них оказал сопротивление полиции. У первого был при себе травматический пистолет с патронами, у второго – нож. Разрешения на оружия не было, но у обоих нашлись военные билеты.

Тот из задержанных, у которого был пистолет, сообщил, что служит в нацгвардии в Харькове, второй заявил, что является «дембелем». В город они приехали из Киева. Нацгвардеец заявил, что на автовокзале работает его девушка.

И нацгвардеец, и «дембель» имели явные признаки алкогольного опьянения, пишет издание. Оба были доставлены в райотдел полиции.