Спор между властями Чехии о производстве «Новичка» продолжился

Президент Чехии Милош Земан поспорил с заявлениями о том, что химическое вещество типа «Новичок» в стране тестировалось, но не производилось и не складировалось.

Как рассказал Земан, премьер-министр страны Андрей Бабиш утверждал, что в Чехии «это химвещество не производилось и не складировалось, а лишь тестировалось». Земан ответил премьеру, что «без производства вещества невозможно проводить его тестирование».

«Иначе это противоречит физическому закону о сохранении вещества», – приводит слова Земана РИА «Новости» со ссылкой на TV Barrandov.

Земан подтвердил, что ему сообщил о работах с химвеществом А-230 директор военного НИИ в городе Брно.

Чешская контрразведка считает, что яд А-230 не называется «Новичком», это название яда А-234.

Напомним, Земан подтвердил данные российской стороны о том, что нервно-паралитический газ «Новичок» в незначительном количестве производился и складировался в Чехии.