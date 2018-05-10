Путина предложили номинировать на Нобелевскую премию

Российская ассоциация Героев предложила выдвинуть президента Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил президент ассоциации, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Российская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Российской Федерации, полных кавалеров орденов Славы выступает с инициативой совместно с руководством «Бессмертного полка» организовать сбор подписей ведущих общественных и политических организаций о выдвижении Владимира Владимировича Путина на Нобелевскую премию мира», – цитирует Шаманова ТАСС.

Также депутат заявил, что Путин не первый год лично участвует в шествии «Бессмертного полка».

«Безусловно, олицетворением становящегося международного движения «Бессмертный полк» является наш национальный лидер Владимир Путин», – считает Шаманов.

Напомним, Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в шествии «Бессмертного полка» и нес фотографию своего отца – Владимира Спиридоновича Путина.

Отметим, в апреле 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает Нобелевской премии мира. В 2013 и 2014 годах Путин был номинирован на соискание Нобелевской премии мира, в том числе за то, что «российская мирная инициатива по сворачиванию сирийского химического арсенала предотвратила эскалацию гражданской войны».