Товарооборот России и Китая может превысить 100 млрд долларов

Товарооборот России и Китая к концу 2018 года может превысить 100 млрд долларов в связи с последовательным восстановлением российской экономики и ростом рыночного спроса, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, за первые четыре месяца 2018 года товарооборот России и Китая составил 31,2 млрд долларов, что почти на 30% больше, чем за этот же период 2017 года. Таким образом, эксперты предполагают, что «товарооборот России и Китая в 2018 году может превысить 100 миллиардов долларов», передает РИА «Новости».

Гао Фэн подчеркнул, что «в числе основных причин этого можно назвать последовательную стабилизацию российской экономики и рост рыночного спроса, что стало стимулирующим фактором китайского экспорта в РФ, за первые четыре месяца этого года он вырос на 21,1 % по сравнению с этим же периодом прошлого года».

Объем российского экспорта в Китай также вырос. Продвижение двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере стало одним из новых важных факторов роста двустороннего товарооборота. За первые четыре месяца 2018 года экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай вырос на 35,3% по сравнению с этим же периодом 2017 года.

Помимо прочего, по его словам, вырос объем двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и крупных проектов, в авиакосмической области, а также в строительстве и создании инфраструктуры.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016 годом и составил 84 млрд долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% – до 42,9 млрд долларов, а импорт из России – на 27,7%, до 41,2 млрд долларов.

В апреле Гао Фэн говорил, что внешние факторы не повлияют на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая.