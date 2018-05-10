В США украли костюм Железного человека

Полиция американского города Лос-Анджелес (штат Калифорния) расследует пропажу ценного реквизита со склада в городке Пакойма, передают местные СМИ.

Как сообщил телеканал Fox News, речь идет об оригинальных доспехах стоимостью 320 тыс. долларов, в которых Роберт Дауни – младший сыграл изобретателя Тони Старка в фильме «Железный человек», передает РИА «Новости».

По данным канала, полиция начала розыск частей костюма, который наделял своего хозяина сверхспособностями. В последний раз костюм был замечен на складе в феврале. Сотрудники хранилища предположили, что кража произошла в апреле.