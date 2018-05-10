МИД Латвии заявил о нападении на посольство в Москве

Латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил о нападении на посольство его страны в Москве.

«Латвия подаст ноту Министерству иностранных дел России с требованием обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства», – написал он в Twitter.

Такие «провокации» министр назвал «недопустимыми». «России необходимо действовать соответственно», – призвал глава латвийского внешнеполитического ведомства.

В среду незарегистрированная партия «Другая Россия» сообщила, что ее члены «забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве». Они заявили, что таким образом хотели выразить протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования, передает РИА «Новости».

В пресс-службе партии сообщили «Интерфаксу», что в результате акции задержали двух человек, их доставили в Басманное ОВД.

Линдерман был захвачен во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Позже выяснилось, что задержание производил спецназ. Сейчас правозащитник находится в изоляторе временного содержания.