С резиденции генконсула в Сиэтле сняли флаг России

Власти США нарушили международное право, сняв российский флаг со здания резиденции генконсула России в Сиэтле, сообщило посольство России в США.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения дипмиссии.

Посольство назвало действия США противозаконными и неприемлемыми, «очередным нарушением официальным Вашингтоном норм международного права».

Москва напомнила, что резиденция – российская собственность, которая является неприкосновенной.

Посольство потребовало вернуть российский флаг «на законное место». Также посольство потребовало «вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк».

Напомним, в конце апреля в генконсульстве России в Сиэтле провели обыск.

Россия подготовила материалы по иску против США по дипсобственности.