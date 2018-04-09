Фейк о Думе оказался попыткой Запада отвлечь внимание от провала дела Скрипалей

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что информационные вбросы о якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаке являются попыткой Запада отвлечь внимание от провала дела Скрипалей.

«Субботний фейк из Думы имеет целью, в том числе, и переключение внимания общественности с водевиля о «деле Скрипалей», в котором окончательно запутался Лондон», – заявил Небензя на заседании СБ ООН, слова которого передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что основная задача информационного вброса о якобы произошедшей в сирийском городе Дума химической атаке – добиться от союзников солидарности в выстраивании антироссийского фронта.

«Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы», – добавил дипломат.

Напомним, в понедельник российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники, а также военные проверили районы предполагаемой «химатаки» в Думе, опровергнув утверждения боевиков.

Россия и до этого заявляла, что химическое оружие в Восточной Гуте не применялось, в больницы не поступали пациенты с признаками химического отравления. В «Красном полумесяце» также опровергли сообщения о «химатаке».