Гражданин США осужден в Москве за торговлю должностью в Росрыболовстве

Пресненский суд Москвы приговорил гражданина США Джорджа Хагера к трем годам колонии общего режима за попытку «продать» за 7 млн долларов назначение на высокопоставленную должность, сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, пресненский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих россиян – Микаила Умаева, Фаниля Сабирьянова и Евгения Дегтяренко, – а также гражданина США Джорджа Хагера. Они осуждены по статьям УК «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Дегтяренко и Сабирьянов получили по четыре года колонии, Умаев – три с половиной, а Хагер – три.

В суде было установлено, что фигуранты дела вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, «узнали о желании жителя столицы занять руководящую должность в одном из федеральных агентств».

Согласно разработанному плану, фигуранты дела «настойчиво убеждали мужчину в том, что, используя свои обширные связи с высокопоставленными сотрудниками государственного учреждения, в том числе одним из советников руководителя, смогут добиться его назначения на руководящую должность».

За свои услуги злоумышленники попросили 7 млн. долларов.

В апреле-мае 2016 года фигуранты дела получили от потерпевшего 300 тыс. долларов, пообещав ему назначение «на должность заместителя руководителя вновь создаваемого подразделения организации в Дальневосточном федеральном округе».

«Довести свой преступный умысел до конца и распорядиться полученными денежными средствами обвиняемые не успели, так как 24 мая 2016 года один из них был задержан в ходе оперативных мероприятий в кафе в центре столицы. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники», – Генпрокуратуре, не став раскрывать, о каком конкретно ведомстве идет речь. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, фигуранты дела собирались продать должность в Росрыболовстве.

Так, 12 июля 2016 года Пресненский суд Москвы арестовал Джорджа Хагера и еще двух фигурантов дела – Минкаила Умаева и Фаниля Сабирьянова, которые выдавали себя за крупных чиновников.