Патрушев встретился с главой МИД КНДР

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев встретился в Москве с главой МИД КНДР Ли Ен Хо, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности.

«Николай Патрушев и Ли Ен Хо обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также перспективы развития межкорейского диалога», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ли Ен Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом. Известно, что во вторник в рамках официального визита в Москву он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.