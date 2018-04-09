Глава МИД КНДР прибыл в Москву

Глава МИД КНДР Ли Ен Хо в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом.

Глава северокорейского МИД прибыл в аэропорт Домодедово в понедельник утром около 10.00 мск рейсом Туркменских авиалиний из Ашхабада, передает РИА «Новости».

Там он находился с визитом 7-8 апреля, в до этого в Азербайджане посетил министерскую конференцию Движения неприсоединения.



У выхода из зала прилета официальных делегаций Ли Ен Хо встречала группа в основном японских и южнокорейских журналистов, но министр не стал отвечать на их вопросы, даже задержавшись в их окружении на несколько секунд в круговой двери.

Напомним, накануне сообщалось, что во вторник глава МИД КНДР Ли Ен Хо в рамках официального визита в Москву встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.