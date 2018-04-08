На берлинском полумарафоне планировали устроить резню

Полиция немецкой столицы задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на гостей полумарафона в воскресенье.

Высокопоставленной сотрудник берлинский полиции сообщил, что ситуация еще оценивается. «Но, по всей вероятности, это произошло в последний момент», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Welt.

Сообщается, что главный подозреваемый «принадлежал к кругу» террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У мужчины изъяли два ножа, с которыми тот планировал напасать на гостей мероприятия.

Кроме того, в доме другого подозреваемого обнаружили, предположительно, взрывчатку.

В субботу в Мюнстере на юге Германии грузовик протаранил уличное кафе и въехал в группу людей, в результате погибли два человека, еще 20 пострадали. Водитель покончил с собой. Сначала подозревали, что инцидент в немецком городе был терактом, но потом в МВД Германии пришли к выводу, что преступник действовал в одиночку и террористического следа нет.

За последние годы в европейских странах произошло несколько крупных терактов. Власти Германии признавали, что террористическая угроза в Европе остается на устойчиво высоком уровне.