Завершены испытания российской руки-манипулятора для МКС

Наземные испытания российской руки-манипулятора, которая будет установлена на поверхности Международной космической станции, завершены, рассказал заместитель главного конструктора ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК) Игорь Даляев.

Он рассказал, что завершается изготовление летного образца специализированной манипуляционной системы «Захват-Э», которую планируется установить на новый российский Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», передает РИА «Новости».

Отправка модуля на орбиту запланирована на декабрь 2018 года, после чего в 2020 году на станцию на грузовом корабле «Прогресс» доставят руку-манипулятор, а космонавты установят ее на внешней поверхности МКС.

Затем с помощью ноутбука и джойстика космонавты проведут 30 сеансов управления полуметровой «рукой», чтобы проверить работу систем.

Разработка руки-манипулятора является частью большего проекта по созданию «Косморобота», который в перспективе будет помогать экипажу станции при выходах в открытый космос. Причем для передвижения по поверхности МКС у «Косморобота» будет сразу три «руки».

Напомним, в конце января в РКК «Энергия» рассказали о структуре перспективной российской орбитальной станции, которая должна быть создана на базе российских модулей МКС(МЛМ-У, УМ, НЭМ).