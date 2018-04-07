В столкновениях с войсками Израиля на границе Газы погибли 10 палестинцев

Жертвами столкновений палестинских демонстрантов и израильских военных на границе сектора Газа стали 10 человек, сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.

Среди 10 погибших палестинцев был журналист, который скончался в больнице от пулевого ранения, передает РИА «Новости».