Полпред в ПФО: В ОЗХО знают об отсутствии производства химоружия под Саратовом

Полпред президента России в ПФО Михаил Бабич заявил, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) знают, что в Саратовской области нет химического оружия, однако не хотят озвучивать эту информацию.

«В Шиханах объект, который упоминается в докладе британской разведки, – Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий. Там никогда не хранилось и не производилось химического оружия», – цитирует РИА «Новости» Бабича.

Он отметил, что в Шиханах проводились и проводятся работы по ликвидации объектов органической химии, агрохимикатов, пестицидов и другие работы в интересах народного хозяйства.



«Об этом очень хорошо известно нашим коллегам из ОЗХО. И вызывает недоумение тот факт, что, многократно бывая в России, бывая на всех наших объектах – в том числе, кстати, и господин Узюмджю, генеральный директор ОЗХО, – 4 апреля на генеральной сессии в Гааге стыдливо промолчали о том, что они об этом прекрасно знали, что никакого химического оружия на этих объектах нет. А там, где оно было, оно полностью уничтожено», – заявил Бабич.

В четверг британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

Позже британская разведка рассказала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.