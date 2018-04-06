Путин сказал, что делает россиян особенными

Есть некие коды, которые делают людей особенными, и каждое поколение вносит свою частичку, сказал президент Владимир Путин, согласившись с одним из лауреатов премии в области литературы и искусства для детей и юношества.

Одной из награжденных стала режиссер и художник анимационного кино Дина Вельковская. Она отметила, что «если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могло бы существовать». По ее словам, российское анимационное кино – уникальное явление.

«Мы выросли, столько поколений людей выросло на этом кино, и мы разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными, и если бы не эта поддержка, то ничего бы этого не сохранилось», – приводит ее слова РИА «Новости».

Путин отметил, что Вельковская сказала «замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными». По словам главы государства, этот код складывается из поколения в поколение. «Каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его еще более мощным, делает его еще более состоятельным, жизнеспособным», – сказал Путин, отметив, что деятели культуры вносят в это огромный вклад.

В пятницу Путин вручил в Кремле премии в области литературы и искусства для детей и юношества.