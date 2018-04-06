Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Российский президент Владимир Путин вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Президентские премии в области литературы и искусства за 2017 год получили худрук Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге Владимир Рецептер, народный артист России, композитор Алексей Рыбников и директор школы-интерната для глухих детей в Нижнем Новгороде Владимир Чикишев, передает ТАСС.

Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры за 2017 год стали режиссер, художник анимационного кино Дина Великовская, солист Большого театра Денис Родькин и начальник отдела музейной деятельности Природного архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» в Воронежской области Софья Кондратьева.

Каждый лауреат получит по 2,5 млн рублей. За минувшие четыре года премии присуждены 14 деятелям литературы, изобразительного, музыкального, анимационного киноискусств и художественного образования из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ярославля.

Церемония вручения госнаград должна была пройти еще 26 марта, однако Владимир Путин перенес мероприятие в связи с трагедией в Кемерово.