Лукашенко отвел Китаю решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии

Пекин сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выразив благодарность Китаю за военно-техническую помощь.

Во время встречи с министром обороны КНР Вэйем Фэнхэ Лукашенко отметил, что «в наше время вы (Китай – прим. ВЗГЛЯД) сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси».

«Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник», – приводит слова белорусского лидера БелТА.

«Мы с вами создали в Беларуси самый современный Центр управления полетами», – отметил Лукашенко и пообещал главе минобороны Китая, что «Белоруссия в долгу не останется». «Вы это должны знать, и все руководство Китая должно об этом знать», – добавил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссии нужно создавать собственное высокоточное оружие.