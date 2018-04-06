Грузия хочет улучшить отношения с абхазами и осетинами без России

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что Тбилиси «не может зависеть от доброй воли России» и сделает все, чтобы изыскать мосты и возможности по отношению к «нашим абхазским и осетинским соотечественникам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя новую инициативу правительства Грузии «Шаги к лучшему будущему», которая предусматривает расширение торговых и гуманитарных контактов с абхазами и осетинами, глава МИД заявил о твердом настрое Тбилиси на мирное урегулирование конфликтов.

При этом в интервью грузинской редакции «Голоса Америки» он заявил, что «в первую очередь нужно, чтобы Россия деоккупировала эти регионы».

Также Михаил Джанелидзе призвал Россию «не мешать реальному процессу примирения населения по обе стороны от линии оккупации».

«Но мы не можем ждать шагов доброй воли от России, мы должны сами создавать возможности для примирения, для доверия», – отметил он.

По его словам, абхазам и осетинам также активно предлагаются возможности, которые Грузия получила от введенного в прошлом году либерального визового режима с Европой.

«Все это очень важно для жителей оккупированных территорий, где ограничены возможности, а оккупационный режим делает все для их максимальной изоляции», – сказал он.

После войны 2008 года Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.