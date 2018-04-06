СМИ рассказали о зарубежном бизнесе Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, задекларировавший доход за прошлый год в 5 млн гривен (около 11 млн рублей), зарабатывает на продаже товаров под своим брендом.

Так, по данным немецкого торгового реестра, в Германии у семьи Кличко есть несколько компаний. В частности, фирму Klitschko Management Group (KMG) братья Виталий и Владимир Кличко вместе со своим менеджером Берндом Бенте основали в 2007 году, она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта, а также проводит официальные мероприятия, пресс-конференции и спортивные поединки, сообщает издание «Вести».

Издание отмечает, что, несмотря на то, что KMG официально оформлена на Владимира, она тесно связана с Виталием.

«Фирма Klitschko Management Group GmbH предлагала консалтинговые услуги для западных фирм, желающих выйти на украинский рынок. Логично, что Виталий Кличко всегда будет поддерживать европейский курс Украины и ее демократизацию, чтобы западные фирмы могли заходить в страну при его непосредственном участии. Плата за такие услуги с бизнеса берется весьма приличная», – пишет издание.

Также в 2016 году Владимир Кличко зарегистрировал компанию KLITSCHKO Ventures GmbH, которая отвечает за имидж бренда Кличко. Годовой доход Владимира Кличко, на которого оформлен бизнес, составляет около 3,5 млн евро в год.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил своего участия в выборах президента Украины, которые запланированы на 2019 году.