National Interest назвал преимущества Ту-160 перед американским «конкурентом»

National Interest сравнил российский бомбардировщик Ту-160 и его американского «конкурента» B-1B «Лансер».

Издание отмечает, что самолеты очень похожи внешне, и их роли в основном совпадают, однако бомбардировщики все же несколько отличаются друг от друга.

B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. Поэтому ему недоступны полеты над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако бомбардировщик может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие. С начала американской военной операции в Ираке и Афганистане машине также добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR, передает РИА «Новости».

Российский Ту-160 крупнее и быстрее. Кроме того, он обладает максимальной взлетной массой в 272 тыс. килограмм и развивает скорость более 2.05 Маха, в то время как B-1B способен взлетать с весом не более 216 тыс. килограмм.

Российский бомбардировщик традиционно вооружен крылатыми ракетами дальнего действия Х-55 и способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметные для радаров Х-101. Также бомбардировщик располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ранее National Interest в статье под заголовком «Вот почему новый российский Ту-160М2 может стать худшим кошмаром НАТО» отмечал, что сделав ставку на модернизацию бомбардировщика Ту-160М2, Россия выбрала разумный и доступный способ развития стратегической авиации.

Ту-160 – самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году объявили о возобновлении производства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В ноябре 2017 года новый самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию. После модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.