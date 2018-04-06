Панама решила отозвать посла в Венесуэле

Принято решение отозвать посла в Каракасе Мигеля Мехию, сообщает МИД Панамы.

Кроме того, Панама потребовала, чтобы Венесуэла также отозвала своего посла Хорхе Дурана Сентено. Об этом сообщается в Twitter внешнеполитического ведомства Панамы.

Перед этим Венесуэла решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, передает РИА «Новости».

Венесуэла объяснила такой шаг необходимостью защитить свою финансовую систему, передает ТАСС.

Панама считает, что решение Венесуэлы стало «местью за объявленные Панамой действия».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был включен Панамой в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денег.