Канада объявила посла Венесуэлы персоной нон грата

Оттава включила посла Венесуэлы в список нежелательных лиц, о таком решении объявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Фриланд заявила, что посол Венесуэлы «больше не допускается в Канаду». «Также я объявляю поверенного в делах Венесуэлы персона нон грата», – приводит ее слова «Интерфакс».

23 декабря В Венесуэле объявили персонами нон грата временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика и посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру. Причиной высылки Ковалика было названо «постоянное и грубое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы».