Колумбия отозвала посла в Венесуэле

Посол Колумбии в Венесуэле Рикардо Лосано отозван, сообщила глава МИД Колумбии Мария Анхела Ольгин.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос переводит Лосано на должность руководителя диппредставительства в Коста-Рике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Globovision.

По данным канала, колумбийские власти не планируют в ближайшее время назначать нового посла в Венесуэле, Боготу в боливарианской республике будет представлять поверенный в делах Херман Кастаньеда.