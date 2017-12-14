США собрались ввести санкции против «близких к Путину» россиян

Под новые санкции США попадут люди, близкие лично к президенту России Владимиру Путину, заявили высокопоставленные американские чиновники.

Санкции введут против людей, у которых, по мнению американской администрации, есть связи с российским лидером, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.