На Украине решили повысить уровень своих дипломатов

Верховная Рада приняла президентский закон о реформе дипломатической службы.

Законопроект поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины, вступит в силу он через шесть месяцев после опубликования в официальной прессе.

«Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.



Главной целью закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.



Предполагается, что принятие закона будет способствовать повышению уровня и комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.