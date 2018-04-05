Париж не смог ответить на вопросы Москвы по делу Скрипалей

Французский МИД не смог ответить на вопросы, поставленные Россией в связи с делом Скрипалей, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Франция не смогла ответить на поставленные российской стороной вопросы по делу Скрипалей. Объясняя свою позицию, МИД Франции назвал вопросы «безосновательными» и сказал, что «Великобритания подробно информировала Францию о своем расследовании», – написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, «Париж, видимо, забыл, что Лондон информировал его о выводах лаборатории «Портон Дауна», которые потом были дезавуированы самой же лабораторией».

«Полный коллапс «коалиции». Полнейший», – добавила Захарова.

Напомним, в конце марта Москва направила в МИД Франции ноту, в которой в том числе содержится вопрос, разрабатывал ли Париж боевое отравляющее вещество типа «Новичок».

Ранее в четверг Захарова назвала британской «пробиркой позора» удаленный Лондоном твит о якобы произведенном в России яде, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Удаление произошло после того, как эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка».