В Финском заливе найдена затонувшая в 1942 году советская подлодка

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила в Финском заливе место гибели советской подводной лодки Щ-405 в районе острова Сескар.

Как сообщил РИА «Новости» руководитель экспедиции Константин Богданов, лодка лежит на глубине 50 метров. «Она погибла в 1942 году во время перехода из Кронштадта в район острова Лавенсари (современный Мощный). Лодка шла в надводном положении, подорвалась на мине», – уточнил он.

У лодки оторвана носовая часть. «Корпус затянут сетями, очень много сетей», – сказал Богданов, добавив, что пока никаких действий с обнаруженной подлодкой предпринимать не планируется.

Он отметил, что экспедиция будет продолжаться до 9 мая. Основная ее цель – обследование еще одной лодки, обнаруженной ранее на месте бывшего немецкого минного заграждения «Зее Игель».

Экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» проводятся в местах гибели советских кораблей и подводных лодок во время Великой Отечественной войны с 2005 года при поддержке Минобороны и депутата Госдумы генерала армии Николая Ковалева, а также при поддержке Фонда президентских грантов. За это время обнаружено более 10 лодок, в том числе четыре в районе островов Гогланд и Большой Тютерс.