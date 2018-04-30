В Подмосковье столкнулись пять машин

На 102-м километре Старосимферопольского шоссе в Московской области столкнулись пять автомобилей, в результате происшествия травмы получили пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

«Движение в направлении Москвы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД», – приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В пятницу во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль «Шкода» врезался в группу пешеходов из-за столкновения с «Ладой Приорой».