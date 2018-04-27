Автомобиль въехал в группу пешеходов в Петербурге

Днем в пятницу во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль «Шкода» врезался в группу пешеходов из-за столкновения с «Ладой Приорой».

ДТП произошло на Бухарестской улице, 23, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает «Фонтанка». «Лада Приора» врезалась в остановившуюся на красный свет «Шкоду Октавию».

От удара иномарка выехала на тротуар и сбила трех пешеходов: двух пожилых женщин и молодого человека. Медики зафиксировали у пострадавших тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести.