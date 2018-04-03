Трамп сравнил свой рейтинг и «обманщика» Обамы

Президент США Дональд Трамп в соцсетях выразил благодарность центру изучения общественного мнения Rasmussen Reports, чье исследование показало, что Трамп популярнее Барака Обамы, занимавшего пост президента в 2010 году.

«Спасибо Rasmussen за честный опрос. Только что достиг 50% (популярности – прим. ВЗГЛЯД), и этот показатель выше, чем у обманщика Обамы в тот же самый период работы его администрации», – написал Трамп в своем Twitter.

По состоянию на 2 апреля рейтинг Трампа составляет 50%. 2 апреля 2010 года, по данным Rasmussen Reports, рейтинг Обамы был равен 46%.

В период с января 2017 года, когда рейтинг Трампа достигал отметки 59%, его популярность среди граждан США неуклонно снижалась. К примеру, в августе он упал до 39%. Однако с сентября начался медленный рост популярности американского президента, который продолжается до сих пор.