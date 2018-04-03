Ученые рассказали, на сколько за секунду увеличивается галактика

Наблюдения за соседними галактиками помогли выяснить, что границы Млечного Пути постепенно расширяются из-за формирования новых звезд на его окраинах, прибавляя каждую секунду по 500 метров, заявили участники Европейской недели астрономии и науки в британском Ливерпуле.

Как отметила Кристина Мартинес-Ломбилла из Астрофизического института Канарских островов в испанском Тенерифе, Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, но теперь выяснилост, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска, передает РИА «Новости».

«К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%», – заявила Мартинес-Ломбилла.

Около 50% галактик, окружающих Млечный Путь в обозримой Вселенной, с точки зрения космологической эволюции является «мертвой». В них прекратили формироваться новые звезды, из-за чего эти галактики постепенно краснеют и угасают. Ученые пока не выяснили, почему это происходит, имея по этому поводу много гипотез.

Например, российско-немецкий астроном Алексей Финогенов считает, что галактики умирают от «обжорства». В прошлом в них было столь много «звездных стройматериалов», что там запустилась взрывообразная реакция формирования новых светил, быстро опустошившая запасы нейтральных газов. Другие исследователи полагают, что в гибели галактик виноваты черные дыры, «удушающие» их изнутри, или темная материя.

Наблюдая за несколькими близлежащими галактиками и характером движения светил в них Мартинес-Ломбилла с коллегами открыла еще один фактор, который может влиять на эволюцию, жизнь и смерть «звездных мегаполисов».

Как объясняет астроном, ее команда пыталась раскрыть особенности и основные маршруты «массовых миграций» звезд, возникающих на окраинах галактик. Когда такие светила рождаются, они часто покидают пределы тех звездных яслей, где появились на свет, и направляются в сторону ядра и внутренних регионов галактик.

Исследователи давно интересуются тем, как этот процесс влияет на размеры Млечного Пути и тип его эволюции. Из-за того, что мы живем внутри нашей галактики, возможности оценить это у них не было. Эту проблему Мартинес-Ломбилла и ее коллеги обошли, наблюдая за галактиками NGC 4565 и NGC 5907, похожими по размерам и структуре на нашу.

Им удалось доказать, что границы этих галактик не стоят на месте и постепенно расширяются, а также вычислить скорость роста Млечного Пути. Согласно расчетам, за год границы галактики должны расширяться на 15 млрд километров, что примерно равно 0,1 доле расстояния между Землей и Солнцем. Эти изменения в размерах Млечного Пути, по мнению астрономов, могут повлиять на характер его дальнейшей эволюции.

Напомним, в феврале американские астрономы выяснили, что по галактике Млечного Пути могут «больно бить» ее карликовые соседи, при этом воруя у галактики звезды.

В январе NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет совершить прогулку по центру Млечного Пути.