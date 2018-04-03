Федерация гандбола России не стала обжаловать лишение серебра ЧЕ-2017

Федерация гандбола России (ФГР) не будет подавать апелляцию на решение Европейской гандбольной федерации (EHF) лишить женскую молодежную сборную серебряной медали чемпионата Европы-2017, заявил гендиректор ФГР Лев Воронин.

«Решение EHF нас как федерацию полностью устраивает. Мы в любом случае сохранили участие этой возрастной категории в международных соревнованиях. Команда может играть, это самое важное, но с испытательным сроком на два года. Обжаловать решение EHF мы не будем. К нам применена лояльная мера, за что я благодарен юридическому отделу нашей федерации, который здорово отработал это направление», – цитирует Воронина РИА «Новости».

Напомним, в январе EHF аннулировала серебро женской молодежной сборной России на чемпионате Европы из-за допинга.

Во вторник EHF подтвердила это решение. Кроме того ФГР оштрафована на 20 тыс. евро.

Сборная России (до 19 лет) условно отстранена на два года от участия в чемпионатах Европы с испытательным сроком в два года. обжаловать решение EHF можно было в течение семи дней.