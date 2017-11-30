Российских гандболисток лишили награды из-за допинга

Европейская гандбольная федерация аннулировала серебро женской молодежной сборной России на чемпионате Европы из-за допинга.

Отмечается, что санкции к сборной России были применены из-за положительных допинг-проб гандболисток сборной Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной. Спортсменок отстранили от соревнований на 20 месяцев, передает ТАСС.

Как сообщил гендиректор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин, на решение Европейской гандбольной федерации будет подана апелляция.

«В первую очередь медалей лишили не федерацию, а девочек. Против федерации возбуждено дело, но пока ни о каких наказаниях мы говорить не можем. Безусловно, мы оспорим это решение», – отметил Воронин, добавив, что юристы ФГР уже работают над этим вопросом.

Напомним, в 2016 году Международная федерация гандбола начала поиск российских спортсменок для допинг-тестов.