Милонов потребовал проверить «СПИД.Центр» Антона Красовского

Российский политик Виталий Милонов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку ресурса «СПИД. Центр» по ст. 282 УК.

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва Виталий Милонов потребовал закрыть ресурс «Спид. Центр».

«Под прикрытием профилактики СПИДа в России действует откровенный педерастически-либеральный ресурс СПИД.центр. Руководит им гей на передержке Красовский – заразившийся, как и все педерасты, СПИДом сам. Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов. К этому ресурсу с пропагандой педерастии могут иметь доступ наши дети. Но лоббисты категорически против нашего родительского права на регулирование такого доступа», – заявил политик в Facebook, выложив копию обращения в Генпрокуратуру.

Судя по копии документа, Милонов считает, что сайт занимается пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, разжиганием розни по национальному признаку и оскорблением религиозных чувств верующих.

В ответ на это руководитель «СПИД. Центр» Антон Красовский поблагодарил за внимание к работе центра, добавив в своем telegram, что команда «доросла до обращения Милонова в Генпрокуратуру».