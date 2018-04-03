Памфилова доложила Путину о работе «Мобильного избирателя» на выборах

Механизм «Мобильный избиратель» на выборах президента позволил почти 5,7 млн граждан проголосовать вдали от места прописки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас страна мобильная, люди живут не там, где прописаны, многие работают в других местах, – теперь (они) смогли проголосовать. В общей сложности, если сравнить с выборами 2012 года, когда где-то 1,6 млн человек голосовало по открепительному удостоверению, мы убираем их из 5,69 млн наших избирателей, которые воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», и получается, что практически четыре миллиона – это те, кто впервые (проголосовал в марте 2018 года), то есть фактически мы дали им эту возможность», – передает ТАСС слова Памфиловой.

Президент России поинтересовался, чем этот механизм лучше, чем открепительный талон.

«Избирательное «крепостное право» – это когда человек был четко привязан к тому участку, где он постоянно прописан, зарегистрирован. Если, например, он живет в Магадане, а работает в Калининграде, ему надо было потратить деньги на билет, приехать из Калининграда, открепиться, и потом уже ехать голосовать», – пояснила глава ЦИК.

По ее словам, с «Мобильным избирателем» ничего этого делать теперь не надо.

«Через портал госуслуг – вообще только один клик, через многофункциональные центры, через территориальные комиссии за 45 дней любой человек мог подать заявление по месту пребывания, там, где он находится, выбрать удобный для него ближайший участок», – сказала Памфилова.

Она констатировала, что нововведение увеличило число тех избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Путин тоже положительно оценил нововведение. «Самое главное, что это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей», – заметил президент России.

Памфилова также рассказала о технических нововведениях в прошедшей избирательной кампании, которые облегчили процесс голосования и привлекли на участки большее количество россиян.

«Видите, здесь есть график, что касается QR-кодирования. У нас уже в три часа ночи практически было 99,99 (процента бюллетеней). Остатки, 0,01 процента - это за счет некоторых зарубежных участков. То есть это минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих выборах 2012 года. Технически очень серьезный шаг вперед осуществлен», – заявила глава ЦИК, чьи слова размещены в стенограмме на сайте Кремля.

По ее словам, в ходе кампании большая работа была проделана волонтерами из различных общественных организаций, которые помогали инвалидам, людям с ограниченными физическими возможностями, которых в списке избирателей более 12 млн.

«Очень важно было, чтобы волонтеры помогали, оказывали помощь, ведь многие хотели добраться до участков. Более того, у нас за это короткое время в четыре раза увеличилось количество участков, доступных для этих категорий людей. Многие не хотят, чтобы к ним приходили домой, они хотят выбраться, потому что выборы - это праздник. Мы постарались тоже это сделать», – пояснила Памфилова.

Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Действующий президент России Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.