ФСБ пресекла передачу военных карт иностранцам

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области совместно с коллегами из управлений ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и по Омской области пресекли передачу секретных карт военного назначения иностранной стороне.

«Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы УФСБ по Свердловской области.

Напомним, в прошлый вторник, 27 марта сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии Красноярского края пресекли деятельность так называемого Красноярского джамаата – террористической ячейки, связанной с международными террористическими организациями.