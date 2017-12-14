Пхеньян и Сеул могут объявить об отказе от ядерного оружия

На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, которая состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, может быть принята декларация о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил источник в администрации президента Южной Кореи.

По его словам, в центре внимания на саммите будет именно вопрос о денуклеаризации, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

Напомним, в конце марта КНДР и Южная Корея договорились о проведении межкорейского саммита.